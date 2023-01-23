『ARC’TERYX アークテリクス Atom AR アトムARフーディ メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 21時 05分に出品され04月19日 21時 05分に終了予定です。即決価格は15,250円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: ARC’TERYX | アークテリクス

製品名: ATOM AR HOODY /アトム AR フーディ

カラー: Cobalt Moon /コバルトムーン(ネイビー)

マテリアル（素材）：本体: ナイロン100%, 中綿: ポリエステル100%, 裏地: ナイロン100%

サイズ(cm) : Medium

製品番号: 24105

参考価格: ¥38,500





3年ほど前に横浜の正規店で購入しました。(購入時の領収書の画像を添付しています)

ここ最近はあまり着用機会が無く、私物整理のタイミングで出品します。

インナー次第では真冬でも使用可能で夏以外はマルチに活用できるアウターだと思います。



複数回の着用およびネットに入れての洗濯もしていますので多少の使用感やファスナー上部内側の擦れなどもございますが、その他は特筆する傷、汚れ、ダメージはございません。

あくまで中古品の個人保管になりますので、ご理解の上でご購入を検討いただけますと幸いです。





【商品紹介】

アトムシリーズで最も暖かい、単体でもミッドレイヤーとしても着用できる一着です。より簡単に着脱・重ね着しやすいカフ構造、耐久性とフィット感を高めた素材、ドープ染色を施したライナーを取り入れるなど、デザイン変更を行いました。



■技術的な特徴 ・耐湿性の表綿素材、透湿性、インシュレーティッド、軽量、防風性



■構造 ・軽量で耐風性のあるTyono 30はDuraコーティング加工を施すことで耐久性を向上 ・脇下のパーミエアー 20で透湿性を向上 ・弾力性のあるコアロフト合成素材インサレーションは適度な熱性能を発揮 ・通気を促しながら快適さと動きやすさを確保したレギュラーフィット ・立体構造の肘、ガセット入りの脇 ・立体型ミニフードブリムが付いた断熱性能のあるヘルメット対応のストームフード ・No Slip Zip フロントジッパー ・ストレッチ織りカフス ・耐久性を高めと重ね着や着脱を簡単にする袖口 ・調節可能なヘムのドローコード ・ドロップバックヘム ・隠しジッパー付きハンドポケット 2 つ ・ジップ付きインナー胸ポケット



■重さ: 475g

■アクティビティ： 全天候

■手入れ ・弱水流で洗濯機水洗い ・漂白剤使用不可 ・デリケート設定の低温でタンブラー乾燥 ・アイロン、ドライクリーニング不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

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