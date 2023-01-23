『美品‼️THE FLAD HEAD レザージャケット 牛革【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 21分に出品され03月19日 13時 21分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フラッドヘッド(THE FLAD HEAD)

のオールレザーダウンジャケットです。



サイズはゴールデンサイズの38になります。

定価は、10万超の代物です。



2年前に当サイトで購入。購入後試着1回の美品です。



●サイズ表記：38

●サイズ実寸：胸囲100cm 肩幅44cm 袖丈60cm 着丈69.5cm ＊当方172cm 70kgでロンTでジャストでしたので着る機会がありませんでした。トレーナーだときついかもしれません。



●色：ブラック＆ベージュ



●表地 牛革 裏地ポリエステル100% 裏地はフリースのような素材です

ダウン80% フェザー20%



●状態：全体的には汚れ、目立つキズもなくコンディションは良好です。特に汚れがちな襟、袖口は全く汚れはありません。ボタンも壊れていません



＊今回出品にあたりラナパーでメンテナンス致しました。

タバコ臭なし。ペット臭なし。レザーは定期的にオイルメンテしてましたが、クローゼットに保管のためタンス臭？はするかもしれません。ご理解お願いします。

#フラットヘッド

#フラッドヘッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品‼️THE

FLAD

HEAD

レザージャケット 牛革