『henderscheme エンダースキーマ 化瓶 science vase【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 05分に出品され03月27日 21時 05分に終了予定です。即決価格は9,009円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマ

henderscheme

Kjeldahl flask/100ml

スキマ

化瓶



Hender Scheme

science vase：化瓶 花瓶 フラワーベース



＊公式サイトより、お写真、商品内容引用しております

＊新品未使用 箱、プライスタグ付きです(袋はありません)





material: cow leather レザー



color: natural ナチュラル カラー



φ7 × H12 cm



＊レザー取り外し可能



attention

この製品は、革本来の風合いを生かしているため、色味や風合いが一点ごとに異なります。また、多少の色ムラ、汚れ、キズなどが見られる場合があります。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>花瓶・フラワースタンド 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ