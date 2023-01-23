『beams ダッフルコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 17分に出品され04月01日 06時 17分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMSのダッフルコートです。



MADE IN ENGLAND

gloverall collection



サイズ:M



数回着用していますが、状態は良いと思います。



素人検品ご理解いただける方、よろしくお願いいたします☻

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビームス カラー: オレンジ系/ブラウン系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ beams

ダッフルコート