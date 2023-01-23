『軽量✨美品✨Mサイズ相当✨ラルフローレン✨レディースダウンジャケット✨【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 28分に出品され03月10日 05時 28分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のラルフローレン✨ダウンジャケット✨

ダークグレーです。

1.2度しか着用していないので美品です。

フードもつけ外し可能で軽くて重宝します。



着丈は約68cm

身幅が約48cmです。

素人採寸となりますのでご了承ください。

中古にご理解のある方にお譲りさせて下さい。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 軽量✨美品✨Mサイズ相当✨ラルフローレン✨レディースダウンジャケット✨