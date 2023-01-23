『象印 スチーム式加湿器【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 12分に出品され03月10日 16時 12分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★出品内容

・本体

・電源コード

・取扱説明書一式

・外箱

・洗浄クエン酸（1個）

★商品説明

2023年10月に家電量販店で新品購入後、今年の2月まで使用しました。使用に伴う細かい擦り傷等はあるかと思いますが、目立った擦り傷等は無いかと思います。定期的にクエン酸洗浄をしましたが、内側の底面の角に完全に落とし切れない汚れが若干あります。

以上、程度はとても良いかと思いますが、見落としがあるかもしれません。あくまでも個人的な所感と中古ですので商品説明内容等を十分ご確認頂き、ご検討よろしくお願いいたします。

商品に対して神経質に状態を気にされる方は、購入をご遠慮ください。過度な値下げコメント、専用や取り置き要望もご遠慮下さい。

配送は、購入頂いた次の日の予定です。リサイクル箱等を利用し、大切に梱包いたします。

商品に関して何かあればコメント下さい。

★仕様

・象印 スチーム式加湿器 EE-DD50-WA

・色 ホワイト

・加湿方式：スチーム式

・定格加湿能力（mL/h）強480 中230 弱115

・適用床面積の目安 木造和室：13㎡（8畳）

適用床面積の目安 集合住宅及びプレハブ

洋室：22㎡（13畳）

・連続加湿時間（h）強：8

連続加湿時間（h）中：16

連続加湿時間（h）弱：32

・外形寸法 幅×奥行×高さ（約cm）

24×27.5×36.5

・本体質量（約kg）：2.9kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし