『新品未使用 24SS WILD THINGS 別注 マウンテンパーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 26分に出品され04月09日 10時 26分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Adam et Ropeにて購入した正規品です。



WILD THINGS

Adam et Rope

ワイルドシングス

アダムエロペ

TOOLSTRAP DENALI JACKET

マウンテンパーカー

2024SS

新品未使用 タグ付き

国内税込み価格47300円

サイズM

カラーネイビー系



素材（本体） ナイロン 100% （ベルト部分） ナイロン

品番GML04030



着丈75

肩幅63.5

バスト134

袖丈57.2



悪天候に適した3レイヤー素材を使用した、春・秋・冬の3シーズンで着用可能な万能アウター！

世界を代表するアウトドアブランド『WILD THINGS』の代名詞DENALIJACKETをADAM ET ROPEのフィルターを通した限定デザイン。

普段のコーディネートにさっと羽織れば、今すぐにでも着用可能な頼れる万能アウターです。



【素材】

本別注モデルの為だけに作られた、『耐水』・『防水』・『防風』機能のある3レイヤー素材は、悪天候にも適応した素材となります。

頼りがいがあるしっかりとした厚みのあるマットなナイロン素材は、カジュアル感を軽減させた上品さを演出。

光沢が無く誰でも着やすく、タフでありながら着心地良いソフトさがある素材感は、デイリーユースに適した仕上がりです。



【デザイン＆シルエット】

DENALI JACKETの象徴的なデザインはそのままにしながらも、本モデル独自の色出しに加え、大きくゆとりのあるオーバーサイズシルエットに再構築し、現代のルーズシルエットの洋服にも相性が良いデザインに別注。

また誰もが目を引く、本別注モデルのアイコンとなる多種多様な使用用途ができるTOOLSTRAP(クイックリリースベルト)をボディカラーと配色で付属。

道具を引っ掛けたり、下に着ていた脱いだニットやシャツのインナーを引っ掛けたり、本製品を脱いだ時もSTRAPを肩にかけバッグのように邪魔にならず持ち運びも可能。

※ユニセックスで使用可能

※ストラップ部分は取り外し可能な仕様になっており、肩、ウエスト部分のループから抜き取ることができます



インナーに厚手のパーカーやニットを着込んだスタイリングも容易なオーバーシルエットで、秋冬もワードローブの強い味方となります。





カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 24SS

WILD

THINGS 別注 マウンテンパーカー