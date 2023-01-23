『未使用級✨ ポロラルフローレン L ロゴ ダウンジャケット フード着脱可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 29分に出品され04月16日 19時 29分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

●商品名

POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン L ダウンジャケット

フード着脱可能



●サイズ L

着丈 約69cm、身幅 約56cm、肩幅 約50cm、袖丈 約61cm

（素人採寸です。）



●状態

目立った汚れもなく、美品です。

（写真でご確認ください）



※その他の状態については、写真でご確認ください。



【その他】

●真贋の正規品を取り扱う、ブランドショップで購入いたしました。

●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●プロフィールをご一読ください。

また、フォロー割もございますので是非ご活用ください。

1 4081 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級✨

ポロラルフローレン

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ダウンジャケット

フード着脱可