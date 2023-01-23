『robe de chambre コムデギャルソン黒 ポンチョ・ケープコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 06時 14分に出品され03月03日 06時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

ウール90%とナイロン10%の混合素材は、保温性と耐久性に優れています。寒い季節でも快適に着用できるアイテムです。



【ユニークなデザイン】

ポンチョスタイルのデザインは、動きやすさとスタイルを兼ね備えています。カジュアルなコーディネートにも、フォーマルなシーンにも合わせやすいです。







- 色: 黒

- ブランド名: robe de chambre

- 素材: ウール90%、ナイロン10%

- スタイル: ポンチョ・ケープコート





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#手軽に羽織る 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ robe

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コムデギャルソン黒

ポンチョ・ケープコート