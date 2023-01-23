『BRONZE56K スウェードダウン ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 02分に出品され04月01日 05時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRONZE56K FAUX SUEDE PUFFER JACKET

サイズM

2.3回着用

状態ほぼ未使用と同じ

着丈64cm 身幅65cm 肩幅60cm 袖丈63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BRONZE56K

スウェードダウン

ネイビー