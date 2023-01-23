『ユニクロ ダウン スノーボードパーカー 平野歩夢 モデル M ナップサック付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 03時 11分に出品され04月23日 03時 11分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロ ハイブリッド ダウン スノーボード スキーパーカー 平野歩夢2022モデル Mサイズ

ダウンジャケット スノージャケット



・予約販売限定品3000着

・購入特典のナップサック付き 非売品



数回着用

機能的で雪山でもダウンでも防寒性も間違いないです。



着丈 78

身幅 60



平野歩夢ハイブリットダウン

•小雨程度の水をはじく撥水加工、透湿防水、防風素材を使用。※生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします。加工は永久的ではありません。※完全防水ではありません。

・ポケットの配置やパーツ選びに至るまで平野歩夢選手が携わった、ハイブリッドダウンアウターモデル。

・平野歩夢選手が自らの感性と経験をもとに、デザインと機能、特に軽さにこだわって開発。

・動きの活発な部分は中綿、暖めたい部分はダウンとパーツを組み合わせることで動きやすさと軽さ暖かさを実現。

・身体をひねる動きが多いため、より上半身を動かしやすい構造に。

・肩の切り替えをなくし、肩線からの水の侵入を防ぐ。

・軽さにこだわった高機能なモデル。

・平野選手のこだわりの詰まった、鮮やかなパープルのタイダイ風プリント。

・スノーボードでも普段使いでも活躍する1着。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

ダウン

スノーボードパーカー

平野歩夢 モデル

M

ナップサック付