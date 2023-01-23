『[新品未使用] R1 NIID ニード ショルダーバッグ 斜めがけ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 07時 09分に出品され04月11日 07時 09分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用商品です。

購入た値段は21780円で、 2色購入して、こちらのブラックは使用しませんので、出品することにしました。



商品紹介

傘やお財布など生活必需品はすべて収納できます。 仕事も学校もプライベートも、サブバッグ不要で毎日が身軽に！ 【傘やペットボトルがはいるサイドオープンポケット】

サイドポケットは 防水加工を施されているため、濡れた傘やペットボトルを入れても安心してお使いいただけます。サッと取り出せるので、よく使う物を入れる場所としてもおすすめ。

【肩への負担を抑えるショルダーストラップ】ストラップの長さ調節が一瞬！その場に応じて最適な長さに調節することができます。 ウォーキング、ランニング、サイクリングなどシーンに合わせて瞬時に長さを調節。 さらに左右どちらの肩にかけても違和感のない設計になっています。 長さ調節と荷物をかける肩の入れ替えで、肩への普段を最大限抑えます。 【マグネットロックの中央ポケット】

荷物が取り出しやすく開け閉めが簡単なマグネットロックを採用。 ガバッとほぼ円形の形まで開くことができる為、中の荷物を確認しやすく、 手を放すだけでマグネットがくっつきほぼ自動でバッグが閉まります

-仕様- ※ サイズ：横幅32cm 高さ22cm マチ15cm ストラップ長さ：41cm～140cm（調整可能） ※ 容量：6リットル ※11inch iPad Proまでのタブレットがすっぽり入ります。 上蓋を広げると12.9inch iPad Proが入ります。 ※ 重さ：754g ※ 素材：水に強いポリエステル ※ ポケット 内側 : タブレットポケット×1 ポケット×2 ミニポケット×1 前面側：ファスナーポケット×2 キーストラップ×1 背面側：ファスナーポケット×1 ポケット×2 側面側：セミオープンコンパートメントx1 ※ その他、底部にストールやカメラ三脚等を取り付けるためのベルトが付いています。

男女兼用



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ [新品未使用]

R1

NIID

ニード

ショルダーバッグ

斜めがけ