『PYRENEXダウン Mサイズ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 19時 44分に出品され03月28日 19時 44分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(>_<)



2019年に購入し、年に数回ずつ着用していました。



じっくり見ないと分からないような小さい傷が数ヶ所あります。





モンクレール MONCLER PYRENEX ダウンジャケット





カラー···ブラック



身幅···58cm

袖丈···57cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PYRENEXダウン



Mサイズ



ブラック