『2023 パタゴニア新古品 メープルグローブデッキジャケット 裏ボア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 22時 11分に出品され04月22日 22時 11分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年モデル 展示新古品 パタゴニア

メープルグローブデックジャケット



タグなし新古品



カラー コーンブラウン(CNBR)



サイズ メンズS (Mサイズ相当)



USサイズの為、日本のMサイズ相当になります



商品の詳細等は画像にてご確認下さい。





オーガニックコットンツイルの表地に、6ミリ厚のパイルフリースの裏地、袖は滑りのよいポリタフタ(中綿入り)ハンドウォーマーポケット付き。

首元にもフリースが付き、寒い日はスタンドアップカラーを上げて首元を暖かく守ります。

屋外で使用するワークウェアとしてや、焚火などをするキャンプシーンに特におすすめです。



素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2023

パタゴニア新古品 メープルグローブデッキジャケット 裏ボア