『COMFY OUTDOOR GARMENT ARKTIKAL DOWN M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 13時 14分に出品され04月01日 13時 14分に終了予定です。即決価格は13,640円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMFY OUTDOOR GARMENT ARKTIKAL DOWN



COMFY OUTDOOR GARMENT のアイテムの中で圧倒的な防寒性を誇るダウンジャケット。

ダウンの中でも最高級のフランス産ホワイトダックダウンを850FP使用。



表地には３レイヤー生地を採用し、ジップには止水ジップを使用。



防風、防水を兼ね備えたハイスペックダウンジャケットです。



カラーも合わせやすいブラックです。



正規取扱店で購入して５回ほど着用しました。





サイズ表記 M

肩幅···52cm

身幅···63cm

袖丈···63cm

着丈···80cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コムフィーアウトドアガーメント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMFY

OUTDOOR

GARMENT

ARKTIKAL

DOWN

M