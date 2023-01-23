『80s EddieBauer×Harris Tweed ハンティングジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 04時 09分に出品され03月03日 04時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、80s Eddie Bauer × Harris Tweed ガンパッチ&エルボーパッチ付き ウールハンティングジャケットになります。

老舗2ブランドによるダブルネーム製作された一枚。 ⁡

かなり素敵なジャケットでおすすめですꕤ︎︎·͜·





サイズ



L



着丈 78cm

肩幅 48.5cm

身幅 62cm

袖丈 65cm



カラー



グリーン ブラウン



ボタンに擦れがあります。

画像で確認して下さい。

古着、ビンテージ品となりますので汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。

圧縮して発送になるかもしれません。

気になる事がありましたらお気軽に申し出下さい☺︎





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kpop 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

EddieBauer×Harris

Tweed

ハンティングジャケット