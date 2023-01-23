『N.HOLLYWOOD ロングシャツコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 35分に出品され03月23日 07時 35分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 N.HOLLYWOODのロングシャツコート





1．2回しか着用してません。

未使用に近く、美品です！！



サイズは40。



定価 40,000円近くだったと思います。



また発送の際は小さくして送らせていただきます。

承知の程よろしくお願いします。



衣替えで売り切りたいので

多少であれば値下げ交渉可能です！

また子育て中のため、お返事が遅くなってしまったり発送が遅くなってしまう場合もございます。

ご承知ください。



他のサイトでも出品しています。

なくなり次第こちらも消去いたします。

よろしくお願いします。



． 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エヌハリウッド カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ N.HOLLYWOOD

ロングシャツコート