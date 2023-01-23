『UNDERCOVER 袖レザーダウン 23AW JUN TAKAHASHI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 09時 37分に出品され03月19日 09時 37分に終了予定です。即決価格は29,250円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23AWリリースの袖レザーダウンです。サイズは4になります。

都内セレクトショップにて購入。ワンシーズン着用しました。

普段古着の出品がメインですが、ワンオーナー品なのでご安心ください。

着用頻度自体そこまで多くなく、ダウンの抜けやプリントの削れもないので美品かと思います。



質問等ございましたらコメントお願いします。



品番:UC2C9205-1



カラー···ブラック



肩幅···51cm

身幅···66cm

袖丈···66cm

着丈···77cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNDERCOVER

袖レザーダウン

23AW

JUN

TAKAHASHI