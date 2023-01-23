『極美品. MONCLER AMARANTE 確実正規品 ネイビーT2【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 23時 48分に出品され03月18日 23時 48分に終了予定です。即決価格は53,912円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2022年モデル

MONCLER “AMARANTE アマラン"



ネイビーの本体に赤色のラインが目を惹くデザイン。赤いパイピング部分にはMONCLERのジャガードロゴレタリング入り。



イタリア直営店購入の確実正規品。

QRコードでの認証も確認済みです。



新品定価274,600円



付属品はありません



カラー ネイビー



サイズ2



肩幅 45cm 身幅58cm 着丈69cm 袖丈 66cm



試着程度の未使用品に近い極美品です。

目立つ汚れやダメージ等ありませんが、



※１点だけフロント中央下部に小さな傷あります

(画像13枚目)



これからも長期に渡り着用して頂けますので、

是非ご検討お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品.

MONCLER

AMARANTE

確実正規品

ネイビーT2