『【美品・希少】ノースフェイス ローツェ ダウンジャケット 700フィル 総柄 紫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 13分に出品され04月07日 22時 13分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■サイズ

XL THE NORTH FACE



■実寸約

肩幅54

身幅60

袖丈60

着丈75



平置き状態での採寸となります。

多少の誤差はお許しください



■素材



ナイロン100%



ダウン85%

フェザー15%











かなり綺麗な状態ですぐにご使用頂けます。

画像でのご判断、ご検討よろしくお願い致します。

素人保管、あくまで中古品ですので、完璧を求める方はご遠慮下さいませ。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。







購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

など





5396 5111 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品・希少】ノースフェイス ローツェ ダウンジャケット 700フィル 総柄 紫