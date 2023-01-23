『☆新品未使用☆ HYKE PERTEX PUFF JACKETパフジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 02時 53分に出品され03月13日 02時 53分に終了予定です。即決価格は52,000円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●プロフィールの確認よろしくお願い致します。



●値引き不可！！！！



☆☆☆商品説明☆☆☆



● HYKE PERTEX PUFF JACKETパフジャケット

新品未使用品



●今年11月にユナイテッドアローズにて購入しました。



個人情報などを切り抜いた納品書をお付けいたします。



●カラー: ブラック

●サイズ:4(寸法詳細写真5枚目)





●ダンボールに入れて発送します。





THE NORTH FACE

the north face

マーモット

mammut

マムート

supreme

シュプリーム

mont-bell

モンベル

ヘリーハンセン

コロンビア

MILLET

グレゴリー

パタゴニア

ロンハーマン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆新品未使用☆

HYKE

PERTEX

PUFF

JACKETパフジャケット