『カナダグース カーキ ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 13時 08分に出品され03月22日 13時 08分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースダウンジャケットJASPER



大切に着て大切に保管しておりました。

中古品ですので神経質の方はご遠慮ください。

FREAKS STOREで数年前に購入しました。

気になることございましたらコメントください＾＾



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース カーキ ダウンジャケット