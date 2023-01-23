『RODEOCROWNS ロデオクラウンズ スカーフリングバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 29分に出品され03月27日 14時 29分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯サイズ 上部分最大41cm

取手部分14cmほど



デザインに惚れて購入しましたが、ほぼ未使用で閉まってありました。



カジュアルなパーティーや

Tシャツ+ジーンズのようなシンプルな服装のポイントに



ヴィンテージ風 オリジナルスカーフ をバッグとして使えるように作り上げたリングハンドル付きのスカーフバッグ

オリジナルのカラフルなフラワー柄をプリントしているので、リメイクの様な仕上がりになっているのがポイントです



あまりないデザインで 希少です



#ramoおまとめ買い安くします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロデオクラウンズワイドボウル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ RODEOCROWNS

ロデオクラウンズ

スカーフリングバッグ