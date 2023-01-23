『【美品】South2 West8 × Marmot W.E.T.ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 16時 56分に出品され03月28日 16時 56分に終了予定です。即決価格は46,414円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます！



□商品名＝South2 West8 × Marmot W.E.T. Down Jacket - Native Pattern Pt. / GORE-TEX



□サイズ＝M

着丈 80cm / 身幅 71cm / 裄丈 71cm



□素材

表地:ポリエステル100％

裏地:ポリエステル100％

中わた:ダウン90％フェザー10％



□カラー＝ネイティブパターン



□状 態＝数回着用のみの美品です。



□コメント＝SOUTH2 WEST8 と アメリカのアウトドアブランドMARMOTとの初コラボレーションのアウターです。

渓流釣りを想定した機能ポケットを前後に多数配したジャケットをベースに、ダウンディフェンダー（撥水加工）を施した750フィルパワーダウンが使用されたジャケットです。

シェルにGORE-TEX®を採用するなど、本格のアウトドアブランドであるマーモットのテクノロジーを付加することで、防寒性・防水性にも長けた最強といえるアウターです。

フードは襟内に完全に収納可能ですので、コーディネート、機能性どちらのスタイルにも万能です。

高額ですが即完売した人気のアイテムですので、お探しの方も多いと思います。サイズも人気のM、カラーも人気のSkull&Targetのネイティブパターン柄です。

状態が良いものはなかなか市場に出回らないと思いますので、この機会にいかがでしょうか。



サイズにつきましては素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。



商品の状態は良好ですが、あくまでも中古品の為神経質な方のご購入はお控え下さい。



即購入もOKです！値段交渉もお気軽にご相談ください！

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。





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