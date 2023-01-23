『萌 MOYURU モユル 中綿 ロングコート 軽量 ショールカラー 玉虫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 36分に出品され03月25日 05時 36分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 前 MOYURU モユル ショールカラー ロングコート



軽量



中綿で暖かい



ブロンズ色の玉虫。光の加減で、

やや青みがかったグレーの光沢があります。



ショールカラーで、首が長く顔周りがスッキリ見えます。

マフラーや、ストールを組み合わせても オシャレ



隠しボタン

ポケット 2



身幅 57

着丈 94



＊目立ったダメージもなく、コンディションは良好です。



少しの使用で、長期自宅保管していました。大きなダメージのない、綺麗な状態です。検品をしていますが、小さな見落としをする事があります。中古品なので、神経質な方は ご遠慮下さいm(__)m



慈雨 萌 モユル センソユニコ 芽風 ムジヤ mujiya majomajo マジョマジョ カネコイサオ 小竹正 遊 プリーツプリーズ イッセイミヤケ エイココンドウ MONICA モニカ koibitomisakiコイビトミサキ恋人岬 ブリランテ chou chou アートミックス エイココンドウ 伊太利屋 ヒロコビス ゴム アルベロベロ などお好きな方に 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: モユル

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 萌 MOYURU

モユル 中綿 ロングコート 軽量 ショールカラー 玉虫