『MONCLER ベージュ トレンチコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 08分に出品され03月08日 06時 08分に終了予定です。即決価格は13,376円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大きな難はありませんが、見落としている小さな汚れ等ありましたらすいません。



8番目の写真の通りフードのボタンが一つとれています。

9番目のようにフックに紐をかけて着ていました。



リユースショップで新品を購入

当方10回程度の着用です。



完璧を求める方はご遠慮下さい。



オーバーサイズでざっくり着れるサイズです。



【ブランドの魅力】

MONCLERは、高品質なアウターウェアで知られ、特に耐久性とスタイルを兼ね備えています。このトレンチコートは、その象徴的なデザインと機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

ベージュのナイロン素材で作られたこのコートは、軽量でありながらも防風性があります。サイドポケットがあり、実用性も考慮されています。



- ブランド: MONCLER

- 色: ベージュ

- デザイン: トレンチコート

- 素材: ナイロン

- ポケット: サイドポケットあり

- ロゴ: 刺繍ロゴあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ベージュ

トレンチコート