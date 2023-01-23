『THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ブラック M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 14時 57分に出品され03月28日 14時 57分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス バルトロライト ジャケット ND91950 ブラック M 2021年モデル



サイズ感 M ( 着丈70cm、身丈57cm、肩幅45.9cm、袖丈67.8cm ) ※ 多少の誤差はご了承下さい。



2回ほどしか着用しておりません。



状態は未使用品に近く美品です。



付属品はお付け致します。



購入日 2021年11月21日

購入先 アーバンリサーチオンラインストア



即購入歓迎

値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

バルトロライトジャケット

ブラック

M