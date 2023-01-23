『ホンダ CBR250RR フルカウル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 31分に出品され03月13日 15時 31分に終了予定です。即決価格は24,500円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CBR250RR MC51 KDCサービス フルカウル

2017年〜2022年 CBR250RR DREAM CAP 公認



スペアカウルとして持っていたものです。

車体に合わせるのに一度取り付けはしています。

ゲルコートのカケやヒビ割れなど、一般的なレースカウル程度で有ります。

シフターのクリアランスを作るために左側ステップ下の一部削ってあります。

スクリーンの穴あけはしていません。

カウル穴にはめるウエルナット2個付属しています。







メーカー...ホンダ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ホンダ

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

パーツ タグ ホンダ CBR250RR

フルカウル