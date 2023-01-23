『70s VINTAGE SKI Levis スキーリバイス ダウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 07分に出品され03月08日 04時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s VINTAGE SKI Levis

9/10size

TALON ジッパー

ボタン裏 ドット

スナップボタン

ORANGE Tab

small e

内タグ欠損

made in USA



70sのスキーリバイス オレンジタブ デニムダウンです。

こちらは当時のレディース規格となりますが、細身の男性も着用できるかと思います。

デニムキルティングダウンとなるため、手入れもしやすいのでオススメです。



左手裾あたりに白いペンキ飛びのような部分がありますが、全体的に状態はよいかと思います。

古着のエイジングとしてお捉えください。



表記 9/10 号？

メンズ S程度



肩幅 40cm

袖丈 60cm

身幅 47cm

着丈 53cm



古着、ヴィンテージにご理解のない方はお控えください。



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

VINTAGE

SKI

Levis

スキーリバイス ダウン