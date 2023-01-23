『コーチcoach コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 16時 00分に出品され03月30日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 襟を立たせてると首元暖かでマフラーいらずですし、立たせない状態でもデザイン性がありかわいいです。



写真は165センチでの着用感です。

毎年クリーニングには出していました。

今年1度だけ着てしまっての出品です。すみません。

もし気に入って頂ける方がいらっしゃれば嬉しいです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コーチ カラー: オレンジ系/ベージュ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コーチcoach

コート