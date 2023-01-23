『美品 正規品 TATRAS タトラス 現行 ダウンコート Aライン ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 06分に出品され04月03日 13時 06分に終了予定です。即決価格は21,726円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【24時間以内に発送致します！】





リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。





【アイテム】





美品 正規品 TATRAS タトラス 現行 ダウンコート ダウンジャケット POLITEAMA ポリテアマ フード取り外し可能 ロゴワッペン ワンポイント ロゴ金具 レディース アウター 秋冬 ネイビー 紺色 2サイズ Mサイズ LTA19A4649



【素材】



表地：ナイロン 100％



裏地：ナイロン 100％



詰め物：ダウン 90％

フェザー 10％



【サイズ】



2サイズ（Mサイズ相当）



着丈：約94㎝



肩幅：約40㎝



身幅：約44㎝



袖丈：約60㎝









※平置き実寸

素人ですので多少誤差がございます。





【カラー】



ネイビー 紺色



【状態】





目立った傷や汚れは無く、まだまだお使いいただけます。



【配送】



基本24時間以内に発送致します。



雨防止と衝撃防止の梱包をして発送致します！







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素材(詰め物)···ダウン

カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 正規品 TATRAS

タトラス 現行 ダウンコート Aライン ネイビー