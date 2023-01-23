『AIGLE GORE-TEX ダウンコート M グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 14時 44分に出品され04月06日 14時 44分に終了予定です。即決価格は16,440円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とてもあたたかいダウンコート。

GORE-TEX仕様です。



フードは取り外し可能。



クリーニング済みですが、

前面裾近くにペン先ほどの汚れが2つ。

背面も裾近くに写真に写らないほどですが、薄い小さな汚れがあります。



使用回数は少ないので襟や袖などは綺麗で、

全体的に美品です。



サイズM ML相当



◾️肩幅49身幅60着丈89袖丈66cm

多少の誤差はお許しください。

ん。



中古品の為、神経質な方の購入はお控え願います。



ダウンたっぷりのコートを軽量素材と最新メンブレンで軽やかに・素材の特徴適度な光沢感を宿す軽量化繊素材・デザインの特徴ウェストに配したドローストリング・サイズ感レギュラーフィット適度な光沢感がリュクスな表情を演出する、軽量化線素材を採用。メンブレンにはよりアクティブなシーンに向けて開発されたGORE-TEXブランドの新ラインGORE-TEXINFINIUM(TM)を使用したダウンコートです。ウェスト部分にはドローストリングを内蔵し、シルエット調整も自由自在。両裾脇に配したジップスリットもポイントです。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AIGLE

GORE-TEX

ダウンコート

M

グレー