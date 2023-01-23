『Vivienne Westwood C401-BEIGEマフラー レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 04時 06分に出品され03月18日 04時 06分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィヴィアン ウエストウッド マフラー レディース ベージュ C401-BEIGE Vivienne Westwood

ストール ウール オーブ&ロゴ 180cm×30cm



----《 Vivienne Westwood 》-------------------------------------

創業者はヴィヴィアン・イザベル・スウィア氏。イギリスのファッションブランド。共にビジネスをしていたマルコム・マクラーレン氏がヴィヴィアン・ウエストウッドのデザインした過激な服を着せて反社会的なロックバンド「セックスピストルズ」として若者をデビューさせた。セックスピストルズはパンクムーブメントを引き起こし、それとともにヴィヴィアン・ウエストウッドもパンクファッションとしての一つのジャンルを築き上げた。



----《 商品特長 》--------------------------------------------------

ヴィヴィアンウエストウッドのオーブ&ロゴがお洒落なマフラーです。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。



----《 商品情報 》--------------------------------------------------

型番：C401-BEIGE、サイズ：180cm×30cm、モニター発色により色合いが異なる場合がございます。本商品は並行輸入品のため、説明書等は英語表記のものが付属しております。本商品は大変好評のため、売れ違いになる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※商品の入荷時期によっては掲載しています写真と仕様が異なる可能性がございます。



カラーベージュ

ブランド名Vivienne Westwood

メーカー型番C401-BEIGE

原産国／製造国-

代表カラーベージュ

シーズン春 / 秋 / 冬

マフラー・ストール・スカーフの長さ180cm

素材（生地・毛糸）ウール

枚数1

柄無地



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売り切れや取り寄せ中となる場合がありますので、ご購入前に問い合わせいただくとより確実となります。宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Vivienne

Westwood

C401-BEIGEマフラー

レディース