『ピエールバルマン 新品未使用 花柄 レース 大判 ハンカチ スカーフ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 23時 47分に出品され05月05日 23時 47分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピエールバルマンの大判ハンカチ。スカーフとしてもお使いできそうです。



およそ56×56センチ。



新品未使用ですが、シールは付いておりません。



長年、自宅で保管していたことをご理解ください、



折じわがあります。

カラー...ホワイト



柄・デザイン...花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピエールバルマン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ピエールバルマン 新品未使用 花柄 レース 大判 ハンカチ スカーフ