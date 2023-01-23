『ピエールバルマン 新品未使用 花柄 レース 大判 ハンカチ スカーフ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 23時 47分に出品され05月05日 23時 47分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ピエールバルマン
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落札価格4600000円
378 入札履歴
終了
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