『PatagoniaダウンパーカMサイズ アウトドア ヴィンテージ 古着【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 11時 37分に出品され04月23日 11時 37分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのダウンパーカになります。

サイズはMですが大きめです。

状態ですが、裾のループストッパーが破損・欠損しています。右肩部分に薄い汚れ有り。

少し古い物になるので、羽毛抜け経年劣化などはあるかと思いますがまだまだ着用していただけるかと思います。

着丈約71cm

身幅約65cm

肩幅約52.5cm

袖丈約69cm

※古着にご理解のある方の入札お待ちしています。

※少し圧縮して発送させていただきます。

































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種類...ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ PatagoniaダウンパーカMサイズ アウトドア ヴィンテージ 古着