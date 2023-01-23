『I.C.T. KERCHIEF DOWN JKT Size 2【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 13時 17分に出品され03月14日 13時 17分に終了予定です。即決価格は196,000円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新未使用品

visvim

INDIGO CAMPING TRAILER

item/ 0223905013004

KERCHIEF DOWN JKT

ウール、リネン生地のオリジナルバンダナ柄のダウンジャケット

ネイティブアメリカンプリント生地を使用した裏地

ホワイトグースを使用した詰め物

天然染色加工

毛74% 麻26%

Size 2

着丈78.5cm 身幅120cm 肩幅57cm 袖丈62cm

Color BLACK

付属品 タグ、袋



ICTのイベントで購入いたしました。

コレクション用に保管していましたが

お譲りいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ヴィズヴィム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ I.C.T.

KERCHIEF

DOWN

JKT

Size

2