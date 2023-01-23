『rsタイチ電熱ジャケット&グローブ ケーブルセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 13分に出品され04月05日 07時 13分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 電熱ジャケットとグローブ

ケーブルセットです。



サイズ2BL 肩幅44 袖丈61

胸囲111 着丈64



グローブ Lサイズ



電源 動作確認ok



ケーブルの先端は過去してます。



3〜4回使用









メーカー···RSタイチ



性別···メンズ



タイプ···電熱グローブ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アールエスタイチ

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ rsタイチ電熱ジャケット&グローブ ケーブルセット