『ダッフルコート(チャコールグレー)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 13時 15分に出品され03月04日 13時 15分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···チャコールグレー



2000年頃に購入

保存状態が良いので見た目は新品

角のトグルと革紐のループが可愛い

内面に赤いラインか入っており、背面から見た時フードの内側からチラリと見えるラインがお洒落。



Paul Smith好きで、ヴィンテージに興味がある方には貴重な品かもしれません。



身幅55cm

着丈92cm



Lサイズ



本人

身長170cm



カラー···グレー



丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダッフルコート(チャコールグレー)