『stone island ダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 19時 10分に出品され04月05日 19時 10分に終了予定です。即決価格は39,897円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【 ブランド 】

STONE ISLAND



【 商品 】

リップストップナイロン ダウンジャケット

Nylon Ripstop Hooded Down Jacket



【 カラー 】

Dark Blue



【 製品仕様 】

素材：100% ポリアミド



【 サイズ】

肩幅···51cm

袖丈···97cm

着丈···73cm

胸囲 120cm



【 STONE ISLAND | ストーンアイランド 】

STONE ISLAND(ストーンアイランド)はイタリアのアパレル会社「C.P.カンパニー」とともに展開しているファッションブランド。他に類を見ないような画期的な布地や、細かい部分にまで研究・応用し、スポーツウェアとは思えない革新的なウェアを提案し続けている。

カラー...ブルー

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stone

island

ダウン