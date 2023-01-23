『MACKINTOSH PHILOSOPHY トレンチコート 38 ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 05分に出品され03月12日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

MACKINTOSH PHILOSOPHYは、クラシックでありながら現代的なデザインを特徴とするブランドです。このトレンチコートは、洗練されたスタイルを提供し、どんなシーンにもマッチします。



【機能性】

ダブルブレストのデザインは、風を防ぎ、暖かさを保つために最適です。また、ベージュの色合いは、様々なコーディネートに合わせやすく、季節を問わず着用できます。



【サイズ情報】

サイズ38



- ブランド: MACKINTOSH PHILOSOPHY

- サイズ: 38

- 色: ベージュ

- デザイン: ダブルブレスト

- スタイル: トレンチコート



ご覧いただきありがとうございます。

自宅保管になりますのでご理解いただきご検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

PHILOSOPHY

トレンチコート

38

ベージュ