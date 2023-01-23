『バーバリーズ ロンドン LONDON カシミア混 ロングコート 7AR 入手困難【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 05時 03分に出品され03月28日 05時 03分に終了予定です。即決価格は18,216円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明文】

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#古着屋avancer



90s 90年代 をはじめ、トレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております！



▪️ブランド▪️



バーバリー BURBERRY



▪️サイズ表記▪️



不明

レディースXLサイズ相当



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈105

・身幅52

・裄丈72（ラグランスリーブ）



▪️カラー▪️



/ ベージュ キャメル ノバチェック



▪️素材▪️



表地：ウール

裏地：ポリエステル



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



▪️状態▪️



USED



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#古着屋avancer



3807 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーズ

ロンドン

LONDON

カシミア混

ロングコート

7AR

入手困難