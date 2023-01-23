『WAIPER 米軍 IPFU トレーニングジャケット DEEP BLACK染め【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 23時 10分に出品され04月06日 23時 10分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

実物 新品 デッドストック 米軍 U.S.ARMY IPFU フィットネスジャケット DEEP BLACK染め



■商品説明

アメリカ陸軍がフィジカルトレーニングに実際に使用していたウェアです。

現在は製造されていないこの希少なアイテムを贅沢に【DEEP BLACK染め】を施した限定品です。



◾️カラー

DEEP BLACK染め



■サイズ表記【XXLARGE-SHORT】

着丈68cm

身幅87cm

裄丈96cm



■素材

NYLON100%



◾️状態

未使用に近い



BLACKにする事で、グレーとはまた違った雰囲気で存在感のある1枚です。

ナイロン素材は、真っ黒に染めることが難しい素材ながら、特殊な染色を行うことで、通常の製品染めに比べても深くしっかりと染まったDEEP BLACK仕様となっています。

リフレクターの機能は失うことなく、DEEP BLACKにさり気なくV字のラインが浮かび上がります。



表地に防風、防水処理が施されたナイロン100%を使用。脇下はジッパー開閉、背中にもVラインに沿ってベンチレーションが配置され熱がこもらない仕様になっています。





カラー···ブラック

(NO.160005) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ワイパーインク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WAIPER

米軍

IPFU

トレーニングジャケット

DEEP

BLACK染め