『美品 バーバリー ノバチェック裏地 2way ダウンジャケット ホワイト L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 46分に出品され03月29日 15時 46分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド：BURBERRY BLACK LABEL



■アイテム名：ダウンジャケット





■仕様・特徴

・人気の2WAY仕様

・着脱式フード フーディー

・フード裏ボア

・ホース刺繍ロゴ

・ノバチェック総裏地

・秋冬新鮮カラー・ホワイト

・一番人気のLサイズ相当

・使用感少ない美品





全体的に目立った汚れ・ほつれ等はございませんが、使用感・天然素材の特性等、USEDのご理解をいただける様お願いいたします。





■サイズ：L

・着丈：66㎝

・身幅：54㎝

・肩幅：45㎝

・袖丈：62㎝

※平置き採寸（素人採寸の為、若干の誤差はご理解ください）





■カラー：ホワイト×ブラウン（白・茶色）



■素材

・表地：ポリエステル100％

・中綿：ダウン95％・フェザー5％







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売り切れると再度同じ商品に出会えませんので、気になる商品がございましたらお早めに購入をお勧めいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

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