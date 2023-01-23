『美品 バーバリー ノバチェック裏地 2way ダウンジャケット ホワイト L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 46分に出品され03月29日 15時 46分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|バーバリーブラックレーベル
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落札価格13200円
41 入札履歴
終了
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