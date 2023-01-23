『TO BE CHIC トゥービーシック ファーショートコート ベージュ M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 22時 55分に出品され03月15日 22時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TO BE CHIC ファーショートコート ベージュ Ｍ ジャケット



【カラー】

ベージュ



【サイズ】

2 М

※約※

【肩幅】38cm

【身幅】47cm

【袖丈】47〜50cm

【着丈】52cm



【素材】

モヘヤ 羊毛 モヘヤ ナイロン アクリル レザー 羊革



10年ほど前に10万円程度で購入しました。

ニットですが、裏地が付いているので風を通しません。フックが2つ付いていて、前の部分を閉じることができます。腕と裾の部分はムートンです。

特に目立ったダメージ等はないと思いますが、経年劣化は感じられるかもしれません。

素人判断ですので中古品である事をご理解の上よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥービーシック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TO

BE

CHIC

トゥービーシック ファーショートコート ベージュ M