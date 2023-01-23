『業界初☆空間除菌☆ サイクロンUV 除菌装置 コロネード 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 48分に出品され03月27日 12時 48分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆業界初☆換気システムメーカーが開発

サイクロンUV除菌装置☆



紫外線の中でも最も除菌効果が高い深紫外線UVC波長光で

効率的にウイルスを除菌するコロネード登場！



飛沫を瞬時に取り込み除菌！

病院や介護施設、整骨院、受付、会議室などで利用されており、換気が出来ない場所にも◎





コロネードは本体上部から空気を取り入れ

ウイルスや細菌を不活性化します。

殺菌力が高い新紫外線253.7nm波を、吸引したウイルスに効率よく照射する独自機構を備えています。

サイクロン発生機構によって空気を旋回流で吸引してUV-C波を効果的に照射し、ウイルス不活性化99.9%を実現しました。



★これにより換気が出来ない、

あるいは換気が難しい場所でも

【空間の除菌】とスポット除菌を行えます◎★



☆ポイント☆

長時間にわたりUV-C波を効果的に照射することで、インフルエンザウイルス不活性化99.9%を実現させました。



★二木客員教授のお墨付き◎



☆こちらの商品は10セット程在庫があるので

複数点ご購入希望の方はお値引きさせていただきます。コメント下さいませ☆





●新品・未使用

●ホワイト

●サイズ:Φ216×Φ492mm

重量:2.5kg

素材:アルミニュウム・

ABS樹脂

●付属品/本体・リモコン・フィルター

取り扱い説明書・電源コード





定価/12万円



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カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用