『DAIWA PIER39 TECH BACK PACKER DOWN PARKA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 22時 11分に出品され03月16日 22時 11分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39(ダイワピア39)撥水バックパッカーダウンジャケット“TECH BACK PACKER DOWN PARKA”です。

ビューティ＆ユースの店舗で購入しました。

収納用のスタッフサック付きで、ボリューミーなダウンも小さくまとめる事が出来ます。

グリーンの色味も派手すぎず、合わせやすいです！

何よりとっても暖かいです。





車移動なので、5回程の着用でしたが、ヘアオイルが首元に付いて黒いシミのようになってしまいました。（写真をご覧ください）

クリーニングでシミ取りをしましたが、落ち切らず色が残っています。

個人的には場所的にもあまり気にならないですが、気にされる方はご遠慮ください。

クリーニング済で保管しておりましたので、すぐに着用出来ます◎







カラー···グリーン

素材(表地)···ナイロン

素材(詰め物)···ダウン



ダイワピア39 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

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PARKA