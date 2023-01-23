『XL 【新品】NIKE ACG パッカブルジャケットPRIMALLOFT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 05時 04分に出品され03月25日 05時 04分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ACG パッカブルジャケットPRIMALLOFT



サイズ/ XL



身長176〜185cm



胸囲103〜109cm



着丈68cm/胸囲128cm/裾幅56cm/ 肩幅50cm/袖丈66cm







状態/新品、未使用



オレゴン州でデザインし、性能は実証済み。 インスピレーションを求めて、ACGはセント・ヘレンズ山にほど近いスピリット湖に向かいました。 キャンプ、ハイキング、探査を行った結果を持ち帰り、このコレクションのスタイルと目的のためのインスピレーションとして活用しました。



防風防水素材に最先端の技術と機能を組み合わせたNike Storm-FIT ADVテクノロジーを搭載。過酷な天候でも快適な状態をキープします。 密閉された縫い目と防水素材が風雨をシャットアウトするため、嵐が来ても準備万端です。



極限の厳しさを見せる母なる自然に対して、一番外側で防御するのがこのジャケットです。断熱性に優れたミッドレイヤーと、快適なアンダーレイヤーの上に重ねて着ることで最上の効果を獲得します。 最初から重ね着を想定するなら、通常のサイズが最適。 ぴったりフィットで着たいのなら、小さめのサイズがおすすめです。



•耐水性に優れたフロントジッパーで雨をシャットアウト。

•ジッパー付きポケットにスナックやトレイルの必需品を収納可能。





トレーニングはもちろん、タウンユースにも最適です！！



■素材



•ポリエステル100％

•メッシュ裏地付き素材

•洗濯機洗い可能





※必ずプロフィールはお読み頂き、ご理解頂けた方のみお取引きさせていただきます♪



他サイトにも出品中の為、売り切れの際はご了承くださいませ。



他にもたくさん出品しているので、良かったら覗きに来てください ₍•͈ᴗ•͈.₎



シーズン···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキエィシージー

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ジャケット・アウター タグ XL

【新品】NIKE

ACG

パッカブルジャケットPRIMALLOFT