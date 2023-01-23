『【極美品】BEAMS PLUS ジャケット ウール リネン チェック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 21AW beams plus ウール リネン 3つボタン

ジャケット チェック



BEAMS PLUS定番の３つボタンシリーズスポーツコートをベースに少しマイルドにしたコンフォートモデルです。

カジュアルにもビジネスにもどちらにもご利用頂けるアイテムです。デニムやシャンブレー、タートルネックと良く合います。ジャスサイズのサイズ感になります。

新品で購入したのですが2〜3回の着用。極美品です。着用機会が無いので出品することにしました。



スタイリング1枚目の写真が

こちらの商品と同じモデルです。



ビームスプラス好き、ジャケット好きな方

この機会にぜひご検討よろしくお願いします。



当方170センチ、77キロ

ご参考までに。



価格:33000円



カラー:ライトグレー



素材:ウール80% リネン20%



詳細(平置き)



◉肩幅 42

◉身幅 53

◉袖丈 61

◉着丈 72



素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

質問や追加の写真等ございましたら

お気軽にお問い合わせ下さい。



返品、クレーム等はご遠慮いただきたいので

中古品であることをご理解の上

ご購入の程お願いいたします。



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素材···ウール



カラー···グレー



柄・デザイン···チェック



アウター形···シングル



季節感···春



季節感···春,夏



季節感···春



季節感···春,秋



季節感···春,秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ビームスプラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】BEAMS

PLUS



ジャケット ウール リネン

チェック