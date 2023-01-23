『良品 モンクレール マグリア カーディガン ダウン 切り替え 異素材 黒 L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 03時 42分に出品され03月04日 03時 42分に終了予定です。即決価格は33,298円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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質屋・古物市場



真贋鑑定済みの【確実正規品】





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします







● ブランド



Moncler モンクレール





●商品名



MONCLER モンクレール MAGLIA CARDIGAN

切替 ダウン スウェット

ナイロン ジャケット 紺 ネイビー





●商品概要



MONCLER モンクレール MAGLIA マグリア CARDIGAN ダウンジャケット ジップ

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●カラー



紺系 ネイビー



●サイズ L



総丈約70㎝

着丈約64㎝

肩幅約45㎝

身幅約54㎝

袖丈約64㎝





●素材



ナイロン

ダウン

フェザー







●USED品



全体的に若干の使用感はありますが、特に大きく目立つ汚れなどなくまだまだご使用可能なお品です。



小傷、小さい汚れなどは、ご理解、ご了承宜しくお願い致します







●全アイテム一覧 #1216Shop ご覧下さいませ！



宜しくお願い致します。





●個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします



●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります





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発送方法はできるだけ綺麗に包装してから発送いたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

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マグリア

カーディガン ダウン 切り替え 異素材 黒 L