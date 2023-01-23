『【即日発送】CMF WATCH PRO by Nothing【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 05時 38分に出品され05月15日 05時 38分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・新品・未使用品

・ご購入より24時間以内に発送

・匿名配送

・丁寧に梱包して発送いたします

・コメント無し、即購入OKです



Amazonの正規店より購入しました

家族用に買いましたが、他でも同時に注文しており、かぶったので出品いたします。



【商品説明】

・1.96 インチ AMOLED ディスプレイ

解像度410*502/最600ニトの輝度/リフレッシュ レート (平均 50FPS)/常時表示ディスプレイ



・フィットネス追跡機能

GPS/グロナス/ガリレオ/北/QZSS対応/拍数を24時間365モニタリング/SpO2、睡眠、ストレスのモニタリング/110のスポーツモード/IP68の防水性



・Bluetooth通話

マイクとスピーカー内蔵/最長17時間の連続通話が可能/プロフェッショナルなAIノイズリダクション



・デザイン

ユニークな幾何学模様のデザイン/耐久性のある金属製の時計フレーム/軽量設計/ユニークなドットマトリックス時計のUIデザイン/100以上のウォッチフェイス



・機能

13日間のバッテリー寿命/携帯電話を探す / カメラ制御 / アラーム / スタンドリマインダー / 給水リマインダー / 懐中電灯 / タイマー / メッセージ通知 / 音楽制御 / ストップウォッチ



カラー···ダークグレー



種類···スマートウォッチ本体



#CMF

#WATCH PRO

#Nothing 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートウォッチ・ウェアラブル>>>その他スマートウォッチ本体 商品の状態: 新品、未使用